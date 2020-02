FC Volendam tikt in fases ondergrens aan

Met nog tien wedstrijden te gaan lijkt FC Volendam te moeten passen in de titelrace. Dat is geenszins vreemd. In ogenschouw genomen waar de ploeg vandaan komt en de gemiddelde leeftijd was het verwonderlijk dat Volendam daarin een rol speelde. Feit en teleurstellend is wel dat de ploeg van trainer Wim Jonk zowel maandag tegen Jong FC Utrecht als vrijdagavond thuis tegen Go Ahead Eagles nauwelijks kansen creëerde. Tegen de Deventenaren tikte de thuisploeg zelfs in enkele fases de ondergrens aan: 2-2.

Door Eddy Veerman

FC Volendam voetbalde in die fases totaal zonder vertrouwen. Terwijl met dat zelfvertrouwen twee weken geleden Jong AZ in haar sterkste opstelling nog van het kastje naar de muur werd gespeeld in de eerste 25 minuten. In die wedstrijd brak de ploeg van Jonk op dat het niet eerder kansen benutte en de wedstrijd besliste. En de late tegentreffer die het incasseerde, kreeg mentaal een vervolg tegen Telstar en is kennelijk verder gaan knagen aan het geloof in eigen kunnen bij de spelers.

,,De eerste twintig minuten waren goed”, zag Jonk. Volendam kwam op 1-0 via een afstandsschot van Franco Antonucci, die door doelman Hobie Verhulst kennelijk niet goed te beoordelen was. Maar daarna speelde de thuisclub de bezoekende in de kaart. Jonk: ,,Go Ahead speelt energiek, compact en komt graag in de duels. Wij waren te onrustig aan de bal, om daar onderuit te voetballen, terwijl er écht wel ruimtes waren. In de rust zat er een aangeslagen ploegje in de kleedkamer.”

,,We werden slordig in de passing, slordig in de aannames, ik weet niet waarom. We moesten doorgaan met wat we daarvoor deden”, vond Antonucci. En defensief bleek Volendam weer broos. Binnen enkele minuten profiteerde Go Ahead twee keer (1-2), terwijl Kevin Visser zich vlak daarvoor nog met succes in de baan van een schot gooide.

Zonder bal was er niet de gewoonlijke energie en cohesie bij Volendam: achteruit lopen bij balverlies en niets meer terug te zien van het samen proberen binnen drie seconden de bal te heroveren. Maar aan de bal ook niet. Het centrale duo (Kevin Visser/Micky van de Ven), dat tot voor kort macht uitstraalde, straalde dit keer vooral twijfel uit en dat heeft weerslag op het spelniveau van de backs en andere spelers. Vanaf de flanken was er nauwelijks initiatief. Dat veranderde toen Ibrahim el Kadiri werd ingebracht.

Hij maakte ook de 2-2, toen de andere invaller Boy Deul in de zestien knap het overzicht bewaarde. Wellicht had Darius Johnson op de andere flank kunnen invallen, maar Wim Jonk koos als derde wissel voor spits Jelle Duin. Die vormde enkele keren een aanspeelpunt, maar ondanks de dominantie kwamen er geen kansen. Wel voor het counterende Go Ahead, dat Volendam-doelman Nordin Bakker met een fraaie redding nog de 2-3 zag voorkomen.

,,We moeten aan de bal meer risico durven nemen”, zei Antonucci. ,,Maar dit is in mijn ogen ook normaal: je kunt niet in één rechte lijn alles blijven winnen met zo’n jonge ploeg. Dit is een moeilijke periode, maar we hebben maar één wedstrijd verloren, dat is ook positief. In de komende maanden moeten we het goede gevoel weer opdoen. Het komt goed.”

FC Volendam: Nordin Bakker, Noah Fadiga, Kevin Visser (C), Micky van de Ven, Gijs Smal, Alex Plat, Jari Vlak (46’ Boy Deul), Francesco Antonucci, Nick Doodeman (56’ Ibrahim El Kadiri), Martijn Kaars, Derry John Murkin (76 Jelle Duin).