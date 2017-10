FC Volendam verliest onverdiend van Telstar

FC Volendam ging vrijdag prima van start tegen Telstar. Reeds in de 3e minuut opende Joey Veerman de score. Enkele minuten later miste Luis Pedro een grote kans. In de 11e minuut werd het 1-1 door een doelpunt van Hamdaoui. Na een onterechte strafschop kwamen de Velzenaren op 1-2. De penalty werd benut door Novakovich.