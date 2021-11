FC Volendam volhardt en wint in Utrecht

FC Volendam gaat weer alleen aan de leiding van de eerste divisie. Drie dagen na het knotsgekke duel bij het ene Jong-team (Ajax, 4-4) had FC Volendam ook bij het andere (die van FC Utrecht) een pittige opgave. Ook die ploeg speelde aanvankelijk fris en met veel energie. In de tweede helft was er vervolgens één ploeg die voetbalde en dankte die ploeg – FC Volendam – de uiteindelijke laat tot stand gekomen zege (0-1) via een doelpunt van de sterk ingevallen Achraf Douiri.

Door Eddy Veerman

Foto FC Volendam

Bij FC Volendam stond de weer wedstrijdfitte Filip Stankovic tussen de palen in plaats van Barry Lauwers en Martijn Kaars begon op de linkerflank in de plaats van Ibrahim el Kadiri. De jongelingen van Utrecht zetten vrijdagavond een uitstekende wedstrijd neer tegen NAC Breda en trokken dat op Sportpark Zoudenbalch in de beginfase door. Beide ploegen zaten er verdedigend kort op en bij het maken van snelle keuzes aan de bal bleek dat de ploeg uit de Domstad daar aanvankelijk beter mee uit de voeten kan dan Volendam.

De eerste kans was – toen Daryl van Mieghem te laat terugverdedigde – ook voor de thuisclub. Stankovic trad reddend op. Volendam kwam maar niet tot bij Utrecht-doelman Fabian de Keijzer, toen Calvin Twigt de bal onderschepte, was zijn pass en communicatie met Van Mieghem niet goed. Bij een schot van Boy Deul, van even buiten de zestien, moest De Keijzer pas echt naar de hoek. Dat was ook de enige keer in de eerste helft, waarin Volendam wel steeds meer ‘opschoof’. Een prima aanval via de linkerkant leidde via een voorzet van Dean James tot een volley van Gaetano Oristanio, maar de bal zeilde anderhalve meter over het doel.

Bij een counterkans aan de rechterkant begreep Denso Kasius kennelijk niet wat Robert Mühren bedoelde, zodat daar geen nieuwe kans uit kwam. Zo bleef het doelpuntloos tot aan de rust.

Vijf minuten na rust kon Volendam daar verandering in brengen toen Martijn Kaars kansrijk werd. Hij besloot in plaats van te schieten de bal aan Mühren te gunnen, maar het afleggen gebeurde niet goed. Aan de overkant zoefde een schot van Remco Balk na Volendams balverlies voorlangs.

Volendam dwong Utrecht terug op eigen helft en wisselde vervolgens ook aanvallend. Op het kwartier haalde Jonk Oristanio naar de kant en zette Lecquincio Zeefuik in en Achraf Douiri verving Kaars. En het resulteerde meteen tot een mogelijkheid toen Zeefuik de bal kaatste op Mühren, maar zijn schot werd een prooi voor De Keijzer. Even later speelde de andere invaller, Douiri, zich goed vrij even buiten de zestien en De Keijzer moest op zijn schot wel gestrekt naar de hoek.

In de zeventigste minuut deed zich uit een vrije trap van Twigt een echte kans voor: Damon Mirani wilde bij de tweede paal inkoppen, maar leek gehinderd te worden door een eigen speler (Brian Plat) en knikte ruimschoots voorlangs. Rond de tachtigste minuut was er een lange blessurebehandeling van Utrecht-rechtsback Huizing. Toen hij het veld weer in kwam, handelde Volendam aan diezelfde flank heel snel bij een uitbal, trok Van Mieghem de bal voor en was Douiri overtuigend naar de eerste paal gekomen en uit de lucht werkte hij de bal langs en achter De Keijzer: 0-1.

Even later liet Van Mieghem nog eens een voorzet los vanaf die kanten lonkte een goal van de andere invaller, maar de kopbal van Zeefuik miste de juiste richting. In de slotminuten probeerde Utrecht nog de gelijkmaker te forceren, maar het peurde geen kansen uit haar offensief.