Feest vanwege vijftig jaar VVGV 't Nest

Zondag werd het 50-jarig bestaan van de Vereniging Vrijetijdsbesteding Gehandicapten Volendam ,,’t Nest” gevierd. Om 11.30 uur ging deze feestelijke dag van start met een H. Mis uit dankbaarheid in de Vincentiuskerk.

Pastoor Stomph was de voorganger en in de verkondiging ging de dorpsherder in op het jubileum van VVGV ,,’t Nest”. De zang tijdens deze feestelijke viering werd verzorgd door Forever Young. Na de H. Mis gingen de leden en bestuur van ’t Nest naar de Jozef, waar aansluitend een receptie was van 12.30 tot 14.00 uur. Op het plein voor de Jozef stond het fanfarecorps “Wilhelmina” klaar en drie marsen werden gespeeld. Deze muzikale aubade werd zeer op prijs gesteld. Hierna was de receptie, die druk werd bezocht. Er waren optredens van Forever Young, John Molenaar en Simon Stein.