Fietsclinics Toerclub weer met enthousiasme gevolgd

Toerclub Volendam heeft de afgelopen zeven weken in samenwerking met de Sport-Koepel de jaarlijkse fietsclinincs - cursus georganiseerd. Dit wielergebeuren, waarin de kinderen de basis van het wielrennen wordt bijgebracht, was voor de negende jaargang op rij. Hoewel het aantal aanmeldingen minder was dan voorgaande jaren, is er met veel enthousiasme gefietst. Trainer Demi, die de plaats had ingenomen van Jaap Visser (Dakhaas), had zich goed voorbereid, samen met zijn secondanten werd dit vakkundig uitgevoerd.