Fiets/wandelpad wordt verbreed met wandelstrook

Tussen de Christaan van Abcoudestraat en de Leendert Spaanderlaan loopt langs de vijver een druk bereden fietspad met een trottoir ernaast. Met name leerlingen van het Don Bosco College maken veel gebruik van dit pad. Het deel tussen de Val van Urk en de Abbert wordt nu breder gemaakt.

Langs de vijver en het fietspad is een strook zand uitgevlakt over een lengte van zo’n 200 meter. Dit kan nu even inzinken en daarna wordt het betegeld. Hier komt het voetpad te liggen en ernaast het fietspad. Zo komt er meer ruimte voor de voetgangers en fietsers. Naast de Zuidwester-school is vorig jaar het vroegere kinderdagverblijf Het Speelhuisje aan de A.P. Schotelstraat gesloopt. Op het vrijgekomen deel van het grasveld naast de vijver wordt binnen afzienbare tijd gestart met de bouw van een vrijstaande woning. De elektrakast, voor de stroomvoorziening, is er reeds tussen enkele hekken geplaatst.