Fietsen van DBC-leerlingen op het Donata Steurhof

Het is toch wel opvallend te noemen dat er dagelijks tientallen fietsen van leerlingen van het Don Bosco College gestald worden op het grasveldje aan het Donata Steurhof (achter de rij woningen aan de Heideweg).

Dat betekent voor de jongens en meiden omlopen en de Heideweg over steken om het DBC te bereiken. Achter de school is naast het fietspad langs de Kathammerzeedijk een grote fietsenstalling. Blijkbaar vinden deze leerlingen dat te ver weg. In het verleden werden deze fietsen vaak op de stoep, grenzend aan de achterstraten van de woningen aan de Heideweg geplaatst. Daardoor ontstond er geregeld schade als fietsen tegen de geparkeerde auto’s vielen. Er zijn hekken geplaatst aan de uiteinden van de stoepen, zodat het snel doorfietsen belemmerd wordt.