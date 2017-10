Fietser kreeg epileptische aanval op Dijkgraaf Poschlaan

Vrijdagmorgen rond 08.15 uur werd een rijstrook van de Dijkgraaf Poschlaan deels afgezet. Een fietser had er een epileptische aanval gekregen. De bestuurder en bijrijder van een dienstwagen van de afdeling Onderhoud en Beheer van de gemeente, die hier langs reden, zagen het gebeuren.

Zij stopten meteen om eerste hulp te verlenen en belden 1-1-2. Door de politie werd de weg afgezet en er ontstond een rij auto’s die om moesten keren op deze drukke doorgaande route.

De ambulance was snel ter plaatse en de zorgverleners ontfermden zich over de man die gevallen was. Hij werd voor verder onderzoek per ambulance meegenomen naar het ziekenhuis.