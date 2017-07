Fietspuzzeltocht van de Jozef met 135 deelnemers

Afgelopen zondag vond de tweede editie plaats van de Fietspuzzeltocht van de Jozef. Deze werd samen met Sport-Koepel georganiseerd. De weersvoorspellingen waren niet al te best, maar ge-lukkig waren de weergoden de 135 fietsers goed gezind.

Er was een mooie route uitgezet waar 64 vragen beantwoord moesten worden. De start was om 9.30 uur in de Jozef met een overheerlijke broodmaaltijd. Na de indeling van de ploegen gingen de fietsers van start. Onderweg kregen ze maar met één fikse regenbui te maken.

Rond 15.15 uur kwamen de eerste fietsers terug en werden de scores onder het genot van een drankje en hapje berekend. Het fietsevenement werd met een lekker warm en koud buffet afgesloten in de Jozef.