Filantropisch Orkest Back Again drie keer in “De Bühne”

Het was afgelopen weekend genieten geblazen in “De Bühne”. Het Filantropisch Orkest Back Again trad drie keer op. Op vrijdag was de zaal zo goed als vol, zaterdag en zondag waren uitverkocht.

In totaal werkten aan deze drie concerten zo’n 50 man mee. Een jaar voorbereiding zat eraan vast voor dit vervolg op de Filantropisch Or-kest-concerten van 1976, 1997 en 1997. Nu 20 jaar later werd het wéér een spektakel met een muzikale reis door de afgelopen 50 jaar.

De dames en heren muzikanten/zangers/zangeressen kregen eer naar werken, want het was drie keer genieten geblazen in “De Bühne”, waar dit keer de andere muzikale talenten van Volendam lieten horen waartoe ze zoal in staat zijn. Dat was pure klasse.