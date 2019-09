Filantropisch Orkest Back Again in volle voorbereiding voor nieuw spektakelstuk

Na de twee voorgaande jaargangen is het Filantropisch Orkest Back Again inmiddels een gevestigde naam in onze gemeente. Ruim twintig vakkundige muzikanten maken deel uit van het gezelschap, dat inmiddels alweer maanden werkt aan de voorbereidingen voor de komende shows in november. ,,Tijdens de eerste twee weekenden van november zullen we met het Filantropisch Orkest Back Again op zaterdag en zondag vier geweldige optredens neerzetten in de Bühne”, aldus band host Kees Tol Parre. ,,De zaterdagshows zijn avondvoorstellingen en de zondagshows zullen matinees zijn. Het is onze intentie om een intieme sfeer te creëren met zitplaatsen voor iedereen.” Met de compleet vernieuwde, zorgvuldig samengestelde, setlist belooft het een nostalgische ervaring te worden voor het muziek liefhebbende publiek.

Door Kevin Mooijer. Eigen Foto's

Het idee voor het Filantropisch Orkest Back Again is ontstaan door een bekend fenomeen in Volendam, dat grote delen van het aanwezig publiek vaak al pratend met de rug naar het podium staat. ,,Onze band telt een aantal muzikanten die al jaren actief zijn in de muziekscene. Zoals de meeste hobbymuzikanten spenderen ze veel tijd op zolder om hun partijen uit te schrijven en eigen te maken. Vervolgens duiken ze het repetitiehok in om de muzikale puntjes op de i te zetten, en dan is eindelijk de dag van het optreden daar. Je hebt als groep zin om er een mooie, muzikale avond van te maken. Maar dan besluit het publiek haar rug toe te keren. Je hebt na afloop van het optreden dan helaas niet het gevoel dat je graag zou willen hebben. Bezoekers zijn natuurlijk op zoek naar een leuke avond uit met vrienden. Het is dus vanzelfsprekend dat je dan met elkaar praat, maar wij willen de mensen die behoefte hebben aan een avond prachtige muziek uit de jaren ‘60 tot en met de jaren ‘00 de kans bieden om dit in een clubsetting te doen. We hanteren een limiet van maximaal tweehonderdvijftig bezoekers per show om de sfeer intiem te houden. Op die manier kunnen we de focus op het podium waarborgen en kan iedereen genieten van de muziek. Zoals het hoort.”

De liefde voor muziek is zo groot bij de leden van het Filantropisch Orkest, dat ze de kwaliteit van het optreden verkiezen boven de eventuele verdiensten. ,,Bij de oprichting van de band is besloten dat onze gezamenlijke liefde voor muziek het belangrijkste aspect zou blijven. We doen het dus absoluut niet voor het geld of andere zaken, maar puur uit onze affectie met verschillende muziekstijlen. We hadden het er ook voor kunnen kiezen om vier keer een volle, staande zaal te organiseren of om over te stappen naar grotere locaties. Maar dan komt de muziek die gespeeld wordt niet tot zijn recht. Dus dat doen we niet. Er wordt met zoveel oor voor detail naar de liedjes gekeken die we spelen, dat het een vereiste is dat iedereen zijn of haar partijen perfect kent. Per partij, instrument of lied wordt gezocht naar een geschikte muzikant uit de omgeving en diegene wordt dan gevraagd. Vaak is het dan gelijk zo dat diegene laaiend enthousiast is en aansluit. Bij een aantal liedjes hadden we het probleem dat we in de gemeente zo gauw geen geschikt persoon konden vinden. Onze muzikale leiders, Christiaan Veerman en Ben Kwakman, zijn hierdoor buiten de dorpsgrenzen gaan zoeken. Ze hebben een zanger weten te overtuigen die bekend is van televisie. Toen ze eenmaal met hem om tafel zaten en hij hoorde om welke liedjes het ging, was hij zo enthousiast dat hij gelijk zijn agenda erbij pakte om de eerste twee weekenden van november te blokken!”

Het Filantropisch Orkest Back Again heeft het inmiddels zo goed voor elkaar dat de AMVO de Bühne zaal jaarlijks beschikbaar stelt tijdens de twee eerste novemberweekenden. ,,Het is onze intentie om jaarlijks terug te keren met een nieuwe setlist voor vier shows, maar het is natuurlijk een flinke uitdaging om 25 muzikanten bij elkaar te houden. We zijn achter de schermen alweer maanden bezig met repetities en andere voorbereidingen en ik kan alvast verklappen dat het een spektakelstuk gaat worden. Zaterdag 9 november is al zo goed als uitverkocht, maar voor 2, 10 en 11 november zijn op dit moment nog kaarten te krijgen. Volendam zal in de ban zijn van het Filantropisch Orkest Back Again. Zorg dat je erbij bent!”

Kaarten zijn verkrijgbaar bij Charleston voor € 25,- per stuk. Iedere kaart staat garant voor een zitplaats.