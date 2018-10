Filmopnames in het Volendams Museum

Vrijdagmorgen was een tv-crew aanwezig in het Volendams Museum. Hier werden opnames gemaakt voor een documentaire over bloedkoraal. In de Volendamse klederdracht dragen de vrouwen het bloedkoraal met de gouden sloten om de hals. Vandaar dat er in het museum beelden werden geschoten. Aan het woord kwamen gids Dick Bond en voorzitter Wim Keizer om over dit Volendamse sieraad te vertellen. In Japan en andere Oosterse landen is er veel vraag naar de bloedkoralen.

Al vele Volendamse vrouwen hebben in het verleden hun slot met bloedkoralen verkocht. Voor de documentaire over de bloedkoralen zullen ook opnames elders in Nederland en in Japan plaatsvinden. Wanneer de opnames op televisie te zien zullen zijn kan nog een tijdje gaan duren, want als eerste werd Volendam aangedaan.