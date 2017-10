Finn Karhof mascotte van FC Volendam

Vrijdagavond was de 11-jarige Finn Karhof, die woont in de Boegstraat 19, de mascotte van FC Volendam tijdens de wedstrijd tegen De Graafschap. Ook zijn ouders Camiel Karhof en Rosemarie Schokker waren in het Kras Stadion present.

Samen met arbiter Bax liep Finn Karhof het veld op en pakte daarbij de wedstrijdbal. Na afloop huldigde hij de ‘Man of the Match’ en dat was verdediger Henny Schilder, die een bos bloemen van Ron Bloemenweelde en een kadobon van Café De Dijk kreeg aangeboden.

Finn Karhof voetbalt bij de RKAV Volendam in het team O12-4. Zijn favoriete speler bij FC Volendam is Joey Veerman. De beste voetballer ter wereld vindt hij Anbameyang van Borussia Dortmund.