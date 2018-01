Finn van Dries gaat 150 km schaatsen op Weissensee voor “René Kids Centre”

Finn van Driel (12) wil in de voetsporen van zijn ome Jörn Gorter treden. Hij rijdt sinds dit seizoen bij STG Koggeland en reed afgelopen zondag het Gewestelijk Kampioenschap Marathon Schaatsen en heeft zich geplaatst voor het NK Marathonschaatsen in Tilburg op 17 februari.

Maar ondertussen traint Finn ook voor de Weissensee. Vorige winter reed hij daar al 100 km op de schaats. Dit jaar rijdt Finn op 30 januari in een team van ex-marathonschaatser René Ruitenberg.

Met dat team schaatsen we voor René Kids Centre in Namibië. “We proberen met ons schaatsteam zoveel mogelijk geld bij elkaar te schaatsen zodat er nog meer kinderen geholpen kunnen worden.

De persoonlijke pagina van Finn van Driel is de vinden via

http://www.rkcprestatietocht.nl/deelnemer/finn-van-driel/

waar u een gift kan doneren.