Fotovlucht over Volendam

Vorige week zaterdag stapten René Schilder (Pius) en z’n vrouw Anneke aan boord van het vliegtuig van Jan Tuijp (BZN) op luchthaven Lelystad. Een rondvlucht werd gemaakt over Volendam en vanaf enkele honderden meters hoogte kon René enkele mooie sfeeropnamen maken van zijn geboortedorp en Edam.

Enkele daarvan drukken we hierbij af, waarbij de haven, het Sint Nicolaashof, de Oude Kom en de jachthaven van het Marinapark mooi in beeld komen. Verder werd gevlogen naar het eiland Texel, waar geland werd en een fietstocht gemaakt. Het was die dag fraai zomers weer met super helder zicht. Zodoende konden met deze fotovlucht fraaie plaatjes geschoten worden.