Fox-jacht voor tachtig jeugdleden van de Kidsclub

Afgelopen zondag vond de Fox-jacht van de Kidsclub van FC Volendam plaats. Hier hadden zich 80 kinderen voor opgegeven. Zij werden in groepjes ingedeeld voor deze Fox-jacht die door de Oude Kom en langs de Haven liep.

Onderweg moesten bij enkele stands vragen worden opgelost, werden spelletjes gedaan of traktaties aangeboden. Het start- en eindpunt was bij de Steven van Dorpelhal. Hierin stonden twee grote opblaasbare springkussens opgesteld waarop de kinderen zich konden vermaken. Tijdens het lopen van de route kwamen de Kidsclubleden ook Frook the Fox, de mascotte van de Kidsclub, tegen. Op het eindpunt was er nog een pakje drinken, een presentje en werden entreekaarten voor de wedstrijd FC Volendam-FC Den Bosch uitgedeeld.