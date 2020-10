Fraai elfenbankje

In de achtertuin van een van de woningen aan de Jan Platstraat (naast het fiets-wandelpad) is een mooi elfenbankje te zien. Op een boomstronk zijn de elfenbankjes gegroeid en hier kan een mooi herfstplaatje van geschoten worden.

Mochten er elfjes bestaan, dan is er hier in elk geval plaats genoeg voor hen. Elfen zijn spirituele wezens die afkomstig zijn uit de Noordse en Germaanse Mythologie. Elfen leven doorgaans in bossen, bloemen, aan rivieren en bronnen maar soms ook ondergronds.

Misschien komen ze ook voor in het groengebied tussen de kommen Edam en Volendam….