Fraaie speling der natuur met bevroren fonteinwater

Een mooi gezicht bood de treurwilg naast het fietspad aan de Heideweg afgelopen weekend en maandag. Het water uit de fontein, die hier staat in de vijver nabij de villa van Dick Kwakman (KIVO), werd door de koude ijswind tegen de takken van een treurwilg geblazen.

Door de ijskou bevroor het water en het vormde een ijslaagje op de takken van de boom en op de berm. Vooral zondag en maandag, toen de zon scheen, bood dit een mooie aanblik, met een fraaie speling der natuur. Het is uniek dat dit natuurverschijnsel zich in maart voortdoet, nog nooit is het zo koud geweest in maart, terwijl de lente op 20 maart is begonnen. Ook beneden aan de dijk bij het Markermeer kon men de ijslaagjes op de planten en basaltkeien bewonderen. Hier konden mooie foto’s van gemaakt worden.