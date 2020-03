Francesco Antonucci gekozen tot ‘Beste Talent’

Vlak voor aanvang van de wedstrijd FC Volendam-Jong Ajax kon trainer Wim Jonk aanvaller Francesco Antonucci huldigen. Net als in de tweede periode ging er weer een Bronzen Kampioensschild naar FC Volendam.

Francesco Antonucci is op basis van zijn prestaties door de trainers en aanvoerders van de Keuken Kampioen Divisie verkozen tot het beste talent van de 3e periode. Hij kwam daarin vijf keer tot scoren en gaf één assist. Antonucci werd vrijdag ook verkozen tot ‘Man of the Match’ van FC Volendam en scoorde twee keer tegen zijn oude club.