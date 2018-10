Freek Steur viert veertigjarig jubileum in het onderwijs

Vrijdag was het feest op basisschool De Springplank. Directeur Freek Steur vierde die dag zijn 40-jarig jubileum in het onderwijs. De activiteitenruimte was sfeervol versierd en ’s middags werden door alle groepen voordrachten gedaan en liedjes gezongen. Meester Freek Steur en zijn vrouw Ria Brommersma, zaten midden in de volle aula en stonden volop in de schijnwerpers.

Zij lieten het feestelijk gebeuren rustig over zich heenkomen. Er was in de voordrachten van alle groepen een terugblik op het 40-jarig onderwijsjubileum van meester Freek, die sinds vorig jaar directeur van de Springplank is geworden. Daarvoor was hij directeur op de Spinmolen. Verder heeft Freek Steur voor de klas gestaan op de Sint Vincentiusschool, de Sint Petrusschool en de Blokwhere.