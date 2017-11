Fris-Disco in PX met als thema “Kleuren”

Door Leon Smit en zijn vaste groep vrijwillig(st)ers werd vrijdag in PX weer een Fris-Disco georganiseerd. Het thema was dit keer “Kleuren”. En dat werd het: één groot kleurenspektakel. Door de DJ’s werden gezellige plaatjes gedraaid en de zaal werd steeds weer in andere kleuren verlicht met laserstralers, spotlights en kleurenlampen.

Door steeds rookwalmen in de zaal te spuiten werd het soms een “mistige” boel en werd een apart sfeertje gecreëerd. Er was veel animo voor deze Fris-Disco. Ruim 200 jongens en meiden beleefden er veel plezier aan. Luidkeels werden de bekende nummers meegezongen.

Bij de organisatie waren verheugende gezichten te zien, want er was beduidend meer publiek als tijdens de Fris-Disco van de laatste keer.