Fuego Bar & Grill geopend aan de Haven 35

Het pand van voorheen Hotel-Restaurant Van Diepen en later Brasserie Cathrien aan de Haven 35 heeft een totale metamorfose ondergaan. Een nieuw concept is ingevoerd door algemeen-directeur Chris Noordstrand, die daarbij de vrije hand kreeg van de familie Schilder voor de invulling van de inrichting. Fuego Bar & Grill heeft een warme industriële look gekregen.

Hier kunnen de fijnproevers terecht voor heerlijke vlees- en visgerechten, die op de Josper, een combinatie tussen een grill en oven, bereid worden. In Fuego Bar & Grill kunt u genieten van een uniek concept met Spaanse inslag in het vissersdorp Volendam. Met goed eten, lekker drinken en een prachtig uitzicht over het Markermeer vanaf het terras, wil het industrieel vormgegeven Fuego u een prachtige ervaring bieden.