Gala-avond met veiling van Stichting CarMar





Stichting CarMar (opgericht door Seline Wesselsz) heeft zich tot doel gesteld een tehuis voor gehandicapte kinderen te realiseren in de Broeckgouw waarin 16 wooneenheden komen. De plannen zijn al vergevorderd en men hoopt nog dit jaar met de bouw te starten.

Om het huis van Stichting CarMar in te kunnen richten werd afgelopen zaterdagavond in Restaurant Le Pompadour een CarMar-Gala met veiling georganiseerd. De zaal zat goed gevuld en de gasten kregen een heerlijk diner voorgeschoteld met live optredens van diverse artiesten.

Het Gala-diner en de veiling brachten ruim 50.000 euro op voor het goede doel. Er was een tafel vol met veilingstukken. Het werd een zeer geslaagde avond die perfect georganiseerd was.