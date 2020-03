Garnkwakken weer opgetuigd

Zaterdag was er volop bedrijvigheid op de scheepswerf van de Vereniging Behoud de Volendammer Botters aan het Slobbeland. De vier garnkwakken werden opgetuigd voor het komende vaarseizoen.

Een grote hijskraan van Mick Kraanverhuur was op de werf geplaatst en hiermee werden de gieken, zwaarden, zeilen en vallen op de botters gehesen. Alles wat zwaarder is dan 50 kilo werd met de kraan op de botters gehesen. Als eerste waren de VD17 en VD241 aan de beurt, die in de winter afgemeerd lagen aan de beun bij de scheepswerf.

Met een personenbak werden twee personen naar boven gehesen om de blokken en pluimen op de mast te zetten. Toen de twee garnkwakken opgetuigd waren, kwamen vanuit de haven de VD84 en VD172 aangevaren. Ook deze twee botters werden opgetuigd en vaarklaar gemaakt.