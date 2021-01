Marie Smit verbleef vier maanden in zorgcentra tijdens eerste coronagolf

Geestelijk weg, drie maanden lang

2020 Was voor het paar Evert en Marietje Smit in veel opzichten onvergetelijk. De Volendamse tachtigjarigen kregen het beiden zwaar te verduren. Marietje, omdat zij te laat medisch geholpen werd vanwege de coronapandemie. Daardoor raakte zij een tijdlang letterlijk haar verstand kwijt. En Evert, omdat hij machteloos het lot van zijn vrouw moest aanzien. Enige tijd kon hij haar zelfs niet bezoeken. Wonder boven wonder herstelde Marietje toch vrijwel volledig. Ondanks de blijdschap daarom, is nog niet alles zoals het was. Het stel is uiterst voorzichtig in deze coronatijd. Marietje met name. Het laatste dat zij wil, is weer in het ziekenhuis belanden. Het stel kan momenteel niet veel kanten op.

Door Laurens Tol

Vanuit hun woning kijken Evert en Marietje uit op het Markermeer. Het is een regenachtige dag, mist hangt boven het water. Op tafel in de zithoek liggen verschillende boeken. Lezen is een van de dingen die het stel nog kan doen, nu andere activiteiten niet doorgaan. Al wordt zelfs dát bemoeilijkt de laatste tijd. ,,We komen bijna nergens”, vertelt Evert, terwijl hij een blik op het nevelige meer werpt. ,,Soms rijden we ’s middags een ritje met de auto naar Middenbeemster. Daar heb je een cafetaria met een pleintje ervoor. Buiten kun je daar een bak koffie halen, dat kun je dan in je auto opdrinken. Voor de rest is er niks te doen. De bibliotheek is ook dicht, dat is het ergste. Je kunt nu zelfs geen boeken uitzoeken.”