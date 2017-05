Genieten tijdens de Tribute Night in PX



In Pop- en Cultuurhuis PX vond zaterdagavond een Tribute Night plaats met Yes, CSN&Y en de Beach Boys. Door drie Volendamse bands werden hun idolen zo muzikaal geëerd met echte topoptredens.

Yes werd gecoverd door de gelegenheidsformatie ‘The Owner Of A Lonely Heart Club Band’. Bijna een jaar voorbereiding zat erin en de ingewikkelde muziek van Yes werd perfect gespeeld. Door Dandelion werden Crosby, Stills, Nash & Young heel knap gecoverd.

Als laatste verzorgde Hircus Circus een tribute to The Beach Boys. De band zorgde voor een schitterend slot van deze super geslaagde avond. Als je je ogen dichtdeed dan waande je je zelfs 50 jaar terug bij een live concert van The Beach Boys. Chapeau voor de muzikanten!