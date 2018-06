Geslaagd Jeugdeindtoernooi van de RKAV Volendam

Zondag vond het jaarlijkse jeugdeindtoernooi plaats voor de JO7, JOB8 en JOB9 van de RKAV Volendam. Op twee velden vond dit toernooi voor de jongste voetbaltalentjes plaats. De aanvang was om 09.00 uur en ook veel ouders waren naar het voetbalveld gekomen.

Het was stralend mooi weer en de ploegen van 4-tegen-4 speelden op kleine veldjes de vele partijen, aangemoedigd door de ouders. Het was stralend mooi weer en voor vermaak waren een groot springkussen en een stormbaan op het complex geplaatst. In de grote partytent waren er voor de kinderen versnaperingen verkrijgbaar. Het toernooi werd gesponsord door Kinderopvang Berend Botje en Duin Metselwerken. Het werd een geslaagde voetbaldag.