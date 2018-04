Geslaagde muziekmiddag op Eerste Paasdag in de Jozef

Het Sint Jozefgebouw was op Eerste Paasdag ’s middags goed gevuld. Hier vond namelijk een verrassende en gezellige middag plaats met diverse artiesten. Opgetreden werd door de band Bolistic Smoke met Simon Stein. Verder waren er gastoptredens van Mell, Harmen Veerman (Poesie) en Toni Willé, de zangeres van Pussycat, de Limburgse band die in de 70’er jaren vele hits scoorde. In 1985 ging zij als solozangeres verder en behaalde nog enkele hoge noteringen in de hitlijsten.