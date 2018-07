Geslaagde Volendammer Wandeltocht van de Jozef

Afgelopen zondag was het eindelijk zover, na twee weken van voorbereiden, routes maken, vragen bedenken, antwoorden controleren, etc. vond de ‘Volendammer Wandeltocht’ plaats. Een activiteit die is georganiseerd door de St. Jozefvereniging i.s.m. Sport-Koepel.

Het doel van deze activiteit is een leuke en sportieve vrijetijdsbesteding te bieden en daarin was de dag dan ook meer dan geslaagd. Vanuit het heden gingen de wandelaars namelijk terug naar het verleden. Aan de hand van een puzzeltocht met ruim 90 vragen hebben de deelnemers kennis gemaakt met het eigen verleden. Aan de wandeltocht namen ruim 100 wandelaars deel en de reacties waren zeer positief. Na afloop was er een heerlijk buffet in de Jozef.