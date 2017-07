Gezamenlijke Communieviering afsluiting Communieproject

De oproep in de Nivo van vorige week van pastoor Paul Stomph en pastoor Eric van Teijlingen aan de Communicantjes van dit jaar, was niet aan dovenmansoren gericht.

Als afsluiting van het Communieproject vond zondag om 11.00 uur in de mooi versierde Mariakerk een gezamenlijke afsluitende Communie-viering plaats voor alle jongens en meisjes die dit jaar hun Eerste H. Communie hebben ontvangen in de twee Volendamse kerken.

Ruim honderd kinderen hadden voor deze speciale viering nog een keer hun mooie Communiekleding aangetrokken. Het was een prachtig gezicht om alle bruidsjurken te zien op de voorste banken en naast het altaar in de kerk. Het werd een hele mooie Communieviering.

Sijmen Wikkel Laten de scholen alsjeblieft eens stoppen met het supporten van de uitstervende kerk door geen medewerking meer te verlenen aan de voorbereiding van dit hypocriete zigeunerfeest. Allemaal mooi-mooi-mooi voor één zondag, kinderen die volgegooid worden met geld, families die zich uiteindelijk volledig klem zuipen en daarna zien de communicantjes de kerk nooit meer van binnen. Bah!

mark veldhuizen. het is werkelijk niet te geloven,dat u overal commentaar op heeft,dit slaat werkelijk nergens op,u suggereerd maar wat,zeker om interesant te doen,zeurt en klaagt u er maar op los,op dit forum,bah.