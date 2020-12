Gifbeker op laatste avond 2020

In plaats van weer wat druk neer te leggen bij nummer twee Almere City FC, dat maandagavond naar Jong PSV moet, raakte die tweede (promotie)plaats verder uit het zicht voor FC Volendam. Op bezoek bij NAC Breda zat bij de ploeg van trainer Wim Jonk alles tegen en bij de kwakkelende thuisploeg alles mee: 3-0. Op een bizarre manier kwam daarmee een einde aan de ongeslagen reeks van dertien wedstrijden.

Door Eddy Veerman

Scheidsrechter Manschot had grote invloed op het wedstrijdverloop. In de eerste helft kon de overtreding van NAC-doelman Kortsmit op Volendam-spits Samuele Mulattieri de arbiter niet ontgaan, maar Manschot zag het niet. Werd niet gecorrigeerd door zijn assistent-scheidsrechter en op het tweede niveau is er ook geen VAR. Als hij het wel had geconstateerd, had naast een geheide strafschop zelfs een rode kaart het gevolg kunnen zijn. Verbazingwekkend was de laconieke gelaatsuitdrukking in zijn reactie.

Dat beide partijen met een 0-0 stand de kleedkamer op zochten voor de rust, mocht een wonder heten. In de laatste minuut leek Boy Deul bij een hoekschop uit de draai alsnog de openingstreffer binnen te schieten, maar via de binnenkant van de paal rolde de bal net voor de doellijn langs aan de andere kant die doelmond uit.

Pech voor Volendam, dat 25% meer balbezit had dan de thuisploeg. En dat onfortuinlijke gevoel zou zich na rust verder vergroten. Schoten van Franco Antonucci, Mo Betti en Martijn Kaars (die voor rust ook al centimeters tekort kwam) misten precisie. Een van richting veranderde vrije trap van Allouchi (via het hoofd van Alex Plat) bracht NAC met mazzel aan de leiding.

Vervolgens stonden de bezoekers amateuristisch te verdedigen en dat bleef uiteraard – in de spiraal waarin het terecht kwam – niet zonder gevolgen. Bij ingrijpen van Boy Deul ging even later de bal wél op de stip voor NAC en dat betekende 3-0 door Sydney van Hooijdonk. Het kon nog erger. Nadat Antonucci werd aangetikt wees Manschot nu wel voor Volendam naar de elf meter-plek, maar uit de knal van Deul stuiterde de bal via de onderkant van de lat en de doellijn weer het veld in. Om in de herkansing nog eens de lat te raken. Het was – qua cijfers – de slechtst denkbare afsluiting voor Volendam, na een indrukwekkende reeks.

Op zondag 3 januari pakt de ploeg van Jonk de draad weer op (thuis tegen MVV) en dan volgen al snel wedstrijden tegen Cambuur en De Graafschap.

NAC Breda: Roy Kortsmit; Robin Schouten, Dion Malone, Colin Rösler, Moreno Rutten (46' Jethro Mashart); Lewis Fiorini (87' Yassine Azzagari), Thom Haye, Mounir El Allouchi (87' Pjotr Kestens); Nick Venema, Mario Bilate (65' Sydney van Hooijdonk), Kaj de Rooij (75' Lex Immers).

FC Volendam: Joey Roggeveen; Mohamed Betti, Brian Plat (66' Giannis Iatroudis), Micky van de Ven, Dean James (58' Mike Eerdhuijzen); Boy Deul, Alex Plat, Francesco Antonucci; Nick Doodeman, Samuele Mulattieri (74' Jari Vlak), Martijn Kaars (58' Ibrahim El Kadiri).