Glasvezelwand in rioolbuis aangebracht

Maandagmorgen waren medewerkers van GMB aan het werk in de Tulpenstraat. De rioolbuis die langs de Tulpenstraat en de Torenvalkstraat loopt werd voorzien van een glasvezel-liner. Deze werd met de takel van een vrachtwagen via een put in de rioolbuis gehesen en daarna over een lengte van 98 meter doorgetrokken naar de volgende put, op de hoek met de Mgr. C. Veermanlaan.

De glasvezel-liner wordt vervolgens opgepompt met lucht, zodat aan de binnenkant van de rioolbuis een nieuwe keiharde kunststof laag komt op de wand. Met UV-licht wordt de glasvezelbuis gehard en dit gaat met een halve meter per minuut. Het grote voordeel van dit systeem is, dat er geen nieuwe rioolbuis aangelegd dient te worden, maar dat de scheuren en gaten in de rioolbuis met de nieuwe glasvezel-liner hersteld worden.