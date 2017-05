Glow-Party in “De Bühne” super geslaagd feest



In “De Bühne” vond afgelopen vrijdag van 19.00 tot 22.00 uur een Glow-Party plaats voor kinderen van 10-13 jaar. De organisatie van dit themafeest was in handen van Collin Sier (van Sier Events), die vorig jaar in PX voor de jeugd een geslaagde Cocktailparty opzette.

Nu werd gekozen voor “De Bühne” waar men ook voor de jongens en meiden van 10 tot 16 jaar een paar keer per jaar activiteiten wil opzetten. De Glow-Party van vrijdag was een groot succes en werd door zo’n 350 kinderen bezocht. De jongens en meiden konden zich laten schminken met glitters en fluoriderende bandjes werden uitgedeeld.

Door het DJ-duo MOVE Brothers werd de muziek verzorgd. Om 20.00 uur was er een optreden van de kermisband Jack en de Bendt.