Go Apress Ski Party voor 200 jongeren in de Jozef

Vrijdagavond werd door Sier Events in de Jozef voor de vierde keer een danceparty georganiseerd voor de jeugd. Eerder was dit in de Bowling, De Bühne en PX te doen en er was veel animo voor. Collin Sier zette nu een Go Apress Ski Party op in de Jozef.

Verschillende ski- en wintersportspullen dienden als decor. De muziek werd gedraaid door DJ Mossel en ook een trio trad op. Bekende meezingers werden gedraaid en de zaal was sfeervol verlicht. Met een sopapparaat werden dotten schuim over de jongeren gespoten.

Het werd voor de 200 jongens en meiden een zeer geslaagde Apress Ski Fris Party die prima opgezet was. In de zomer zal Sier Events weer een Kidsparty organiseren en dan is het in “De Bühne” te doen.