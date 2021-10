‘Gouden ploeg’ klust in Sportcampus

Zoals St. Mauritius in het verleden een gouden ploeg had die De Gymstuif van binnen opknapte, zo is dat gezelschap, aangevuld met nieuwe gezichten (,,maar wel ouwe koppen”), al weken vrijwillig bezig om de nieuwe Sportcampus middels allerlei werkzaamheden van binnen gereed te maken.

,,We hebben nog even te gaan”, weet Joop Veerman. ,,Komende week is de oplevering en dan hebben we nog twee maanden – maar als alles goed gaat minder tijd – nodig om het met zelfwerkzaamheid qua inrichting te klaren.”

Ondertussen wordt aan de vloer voor de vloeroefening gewerkt, aan de nieuwe trampoline track en zo zijn er nog talrijke klussen die geklaard moeten worden eer de eerste sporters in december na de verhuizing de hal kunnen betreden.