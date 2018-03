Gratis taxatie voor Maritiem Veiling in art Hotel Spaander

Het Amsterdams Venduhuis De Eland en De Zon bevaart dit voorjaar de Zeven Zeeën, met een ‘Speciale Maritiem Veiling’. Voor deze special is het veilinghuis uit Diemen op zoek naar schilderijen, porselein, instrumenten, scheepsantiek, scheepsmodellen, juwelen, horloges en eigenlijk alles wat binnen het thema ‘Maritiem’ past.

De taxateurs gaan ook op ‘tournee’ en als eerste naar Volendam. In art Hotel Spaander was woensdag een gratis taxatiedag.

In de Botterzaal kon men tussen 11.00 en 16.00 uur alle maritieme objecten gratis laten taxeren of ter veiling aanbieden. Er was veel animo voor deze taxatiedag in Hotel Spaander. De hele dag druppelden mensen naar binnen die schilderijen, beelden, antiek, sieraden, etc. lieten taxeren door de experts. Ook enkele Volendamse schilderijen en een bloedkoralen collier met gouden slot (richtprijs 4.000-6.000 euro) werden ingebracht ter taxatie en voor de veiling aangeboden.