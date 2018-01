Gravel wordt vernieuwd op drie tennisbanen

Maandag is gestart met het vernieuwen van de gravel toplaag van drie tennisbanen op het complex van T.V. Dijkzicht. Van de banen 11, 12 en 13 werd het oude gravel verwijderd en afgevoerd.

In de laadbak van de keepwagen van Gebr. Olieman B.V. uit Reeuwijk werd het oude gravel afgevoerd. Onder de nieuwe toplaag van de gravelbanen komt eerst een laag lavakorrels.

Daar lagen vorige week dinsdag drie grote hopen van naast sporthal De Seinpaal om uitgereden en uitgevlakt te worden op de banen. Binnen enkele weken zal dan de nieuwe toplaag met gravel uitgevlakt gaan worden, zodat voor het tennisseizoen begint deze drie buitenbanen, die enkele jaren geleden nog voorzien waren van een Smash Court-tapijt, weer een goede en vlakke gravel toplaag krijgen. Zodra de winter voorbij is zal ook de tijdelijke opblaasbare hal, die twee tennisbanen overdekt, afgebroken en afgevoerd worden. Maar voor het zover is, gaat dit nog wel enkele maanden duren.