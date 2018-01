GroenLinks-Nieuwjaarsreceptie in PX

Jaarlijks wordt door GroenLinks een Nieuwjaarsreceptie gehouden. Dit keer was het op vrijdagavond in Pop- en Cultuurhuis PX te doen. Er was veel animo voor want ruim honderd belangstellenden kwamen even een kijkje nemen in de zaal.

Er was een gevarieerd programma deze avond. De GroenLinks-leden werden verrast met optredens van de goochelaar Magic Martin, een demonstratie van een bodybuilder, optredens van Martine Bond en de band Quarte Vines en een gedicht mini-hoorspel van Sijmen Tol.

Na een korte pauze was er een optreden van de talentvolle band Pumped Up. Er was dus van alles te doen en te beleven terwijl natuurlijk ook verschillende politieke onderwerpen besproken werden.