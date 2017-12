Grondige snoeibeurt voor 3 bomen in de Weegschaalstraat

Woensdag waren vier medewerkers van een gespecialiseerd boomsnoeibedrijf aan het werk in de Weegschaalstraat. In het grasveld achter de apartementenflat werden drie grote bomen onder handen genomen. Ze ondergingen een grondige knip- en snoeibeurt.

Zware knotten en grote takken werden afgezaagd en daarna meteen verwerkt in de versnipperaar. Er werd flinke kaalslag toegepast op deze bomen. Deze snoeibeurten moeten om de twee jaar gebeuren, anders wordt de kruin van de bomen topzwaar en kunnen er takken afbreken.

De snoeiklus nam de hele woensdag in beslag. De bomen zien er nu best wel kaal uit. In de lente groeien de takken en bladeren weer aan.