Grondige verbouwing van showroom KEX Keukens

Na maanden van ontwerpen en verbouwen komt het einde toch in zicht van de vernieuwing van de showroom van KEX Keuken Expert Volendam B.V. aan de Julianaweg 137a (Boven Carré Wonen & Slapen).

De monteurs zijn nu de laatste droomkeukens aan het plaatsen in de geheel vernieuwde showroom. Het laatste deel van de verbouwing is bijna voltooid. Het komt er schitterend mooi uit te zien.

De laatste hand wordt nu aan de verbouwing gelegd en nog dit jaar is de heropening een feit. Dit zal gepaard gaan met spetterende aanbiedingen en acties.