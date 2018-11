Grondige verbouwing/vernieuwing interieur Restaurant Le Pompadour

Maandag is een grote verbouwing van start gegaan in Restaurant Le Pompadour aan de Haven. Het is inmiddels 20 jaar geleden dat Kino Eerdhuijzen en Jan Zwarthoed (Pom) het restaurant aan de Haven overnamen. Daarvoor waren ze op het Dril gevestigd. Tien jaar geleden was er in het restaurant een grote verbouwing en werd er een nieuwe bar in geplaatst.