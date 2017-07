Grondwerk voor Dirk van den Broek op Tase-terrein

Op het voormalige Tase-terrein aan de Julianaweg vinden grond-werkzaamheden plaats. Sleuven worden gegraven waarin buizen voor de riolering en kabels van de nutsbedrijven gelegd worden. Op dit terrein komt een tijdelijke Dirk van den Broek te staan.

Bijna een jaar geleden werd de supermarkt aan de Hyacintenstraat door brand volledig verwoest. Met de gemeente is overeen gekomen dat Dirk van den Broek minimaal 2 jaar de grond hier zal huren, tot de nieuwbouw van de super in de Hyacintenstraat gereed is gekomen.

Het wegdek van de Eikenlaan wordt verbreed en er komt tevens par-keergelegenheid naast de tijdelijke Dirk van den Broek. Binnen afzien-bare tijd kan de noodwinkel geopend worden.