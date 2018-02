Grondwerkzaamheden en bestraten bij zwembad De Waterdam

Binnenkort start Mercuur Bouw met de bouw van de nieuwe sporthal en de verbouwing van zwembad De Waterdam. Deze sporthal gaat De Seinpaal vervangen en die hal wordt als de nieuwbouw klaar is gesloopt. Op de vrijgekomen plaats worden in opdracht van “De Vooruitgang” huurappartementen gerealiseerd.

De voorbereidingen zijn al in volle gang. Door Kok Infra worden momenteel de grondwerkzaamheden verricht om het terrein bouwrijp te maken. Ook wordt door dit bedrijf het parkeerterrein van het zwembad opnieuw bestraat. Dit heeft een andere indeling gekregen zodat er meer auto’s geparkeerd kunnen worden. De entree van het jeu de boules-terrein van “Boule Lef” is door de werkzaamheden nog moeilijk te bereiken. Hier zal tijdelijk een apart toegangspad aangelegd worden.