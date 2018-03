Grondwerkzaamheden voor rotonde op de Mgr. Veermanlaan

Op maandag 29 januari is gestart met de asfalteringswerkzaamheden van de Mgr. C. Veermanlaan. Deze omvangrijke klus wordt door KWS Infra uitgevoerd en dit zal in zes fases gebeuren, zodat er zo min mogelijk overlast is voor het verkeer.

Als eerste wordt het stuk van de Schoklandstraat (tussen de Grote Ven en de Mgr. C. Veermanlaan) onder handen genomen. Hier komt nabij de villa van de familie Henk Kras een grote rotonde. De grondwerkzaamheden hiervan worden momenteel uitgevoerd en vanaf de Mgr. Veermanlaan kan men dit al goed zien. Voorlopig zijn de mannen van KWS Infra hier nog wel even bezig. Graafwerk wordt ook uitgevoerd in de Mgr. Veermanlaan voor het leggen van de leidingen, riolering en de hemelwaterafvoer.