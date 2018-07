Groot onderhoud aan rotonde Heideweg

Van maandag 30 juli tot en met woensdag 1 augustus is de rotonde Heideweg/L. Spaanderlaan afgesloten vanwege groot onderhoud. Op de toegangswegen in de Leendert Spaanderlaan en op de Heideweg is deze drukke doorgaande route met hekken afgezet, zodat de stratenmakers ongehinderd en veilig het werk kunnen uitvoeren. Ook de inrit naar de Heideweg vanaf de rotonde aan de Zeddeweg is met hekken afgezet.