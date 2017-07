Grootste garnalenfabriek van Nederland komt in Volendam

Klaas Puul bouwt de grootste garnalenfabriek van Nederland aan de Hyacintenstraat in Volendam. Op deze nieuwe locatie kunnen straks 20.000 ton garnalen per jaar worden verwerkt.

Donderdag zijn de bouwactiviteiten van start gegaan. De feestelijke handeling van de eerste steenlegging werd verricht door de kleinkinderen van Evert Mooijer, oprichter van Klaas Puul. De wethouders Albert Koning en Hans Schütt benadrukten in hun verhaal het economische belang van Klaas Puul, de grootste werkgever in de gemeente.

Het bedrijf telt zeven vestigingen in binnen- en buitenland, zo’n 3.500 medewerkers en boekte afgelopen jaar een omzet van circa 200 miljoen euro. De nieuwbouw komt in het 1e kwartaal van 2018 gereed.