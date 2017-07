Grote Abrahampop van hooibalen in Katwoude

Langs de Hoogedijk te Katwoude, in de tuin van de pas gestukadoorde woning van de dierenarts uit Monnickendam, is vanwege het bereiken van zijn 50-jarige leeftijd een opvallende grote Abrahampop geplaatst met een spandoek ernaast.

Het is geen opblaasbare pop, maar een grappig opgebouwd pop van balen hooi die in plastic gewikkeld zijn. Heel creatief zijn de makers aan de slag gegaan en met name de haardos komt mooi over. Hier zijn gaten in het plastic geknipt en dient het uitstekende hooi als haar.

De vele voorbijgangers die hier wandelend, fietsend of met de auto langs komen, kunnen er eigenlijk niet mis van.