Grote bestratingsklus voor Van der Gracht op het Marinapark

Maandag is Marco van der Gracht met zijn ploeg stratenmakers aan de slag gegaan op het Marinapark. Aan het straatwerk is hier sinds de opening 12 jaar geleden, niks gedaan. Door de drassige en slappe bodem is de grond rond de vakantiewoningen ruim 50 cm verzakt. Het was voor de gasten eigenlijk niet meer te doen om veilig van de trap af te kunnen stappen. Met het bestraten van deze grote klus zijn de stratenmakers enkele maanden zoet. Als eerste werd gestart met het verste hofje, vlak naast de jachthaven en het strandje. Grote hoeveelheden zand zijn er aangevoerd om het terrein op te hogen.