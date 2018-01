Grote deelname aan Koppel Klaverjas Drive

In de Jozef ging donderdagavond om 19.30 uur de jaarlijkse Koppel Klaverjas Drive van start die georganiseerd wordt door FC Volendam, de RKAV Volendam en de Supportersvereniging Volendam. De opbrengst is voor de opleiding van de jeugdige voetbaltalenten.

Het toernooi werd weer door Nico Kras en Klaas Hoekstra georganiseerd. Zij hoopten op een grote deelname. En gelukkig er was veel animo voor want liefst 59 koppels namen aan dit klaverjastoernooi deel. Er konden vele mooie prijzen gewonnen worden.

Drie speelrondes waren er en fanatiek werd om de hoogste eer gestreden door de klaverjassers. Tussendoor was er ook een tombola met mooie prijzen. Ook hiervan was de opbrengst voor het goede doel.