Grote deelname aan maandloopje van ‘n Loopie

Wandelvereniging ’n Loopie organiseert elke eerste zondag van de maand een loop voor haar leden. In Waterland worden mooie routes uitgezet. De start is vanaf Opperdam om 8.30 uur. Als er wat verder een route is uitgezet wordt er met de auto naar toegereden.

Op zondag Eerste Pinksterdag stond er een Rondje Ilpendam op het programma. Mede vanwege de komende Vierdaagse en de Voettocht naar Praag, die ’n Loopie in 2018 organiseert, was er ‘n grote opkomst.

Een 30-tal wandelaars was present op het parkeerterrein van Opper-dam, waar ’n Loopie-voorzitter Jack Bont de brieven met de te lopen route uitdeelde aan de lopers. Het was stralend en ideaal wandelweer.

De wandelroute die dit keer gelopen werd was zo’n 30 km.